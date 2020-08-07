CBA》林書豪又遭戳眼肘擊 決勝第3戰力拚爭冠門票

林書豪。（取自北京首鋼官方微博）





〔記者梁偉銘／綜合報導〕3戰2勝制的中國CBA季後賽4強，林書豪雖又慘遭對手戳眼肘擊，仍拚出全隊最高25分，率北京首鋼90：86險勝廣東宏遠衛冕軍，賽後林書豪說：「兩隊都使出全力，我們彼此尊重，每場都很精彩。」談及週六決勝第3戰，他更信心滿滿強調：「我們沒什麼複雜調整，只有1天時間休息，上場就全力去打。」

此役林書豪火力冠絕首鋼，包括第4節關鍵8分進帳，卻飽受廣東球員激烈肢體碰撞，包括外援威姆斯切入上籃時霸王肘擊，還有趙睿、胡明軒雙人包夾，前者先被吹罰犯規，胡明軒又出手戳中林書豪眼鼻，「災情」相當慘重，但他維持一貫風度，倒地起身後未情緒失控，繼續穩紮穩打奠定勝基，「我們不特別關注第1節還是哪1節，不覺得在哪一節會輸，我們是很自信的，我們團隊合作很好，所以不覺得需要在第2、3節保持多少優勢，或者要打得怎麼樣，我覺得這不是個好的想法。」

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首鋼首役浪費決勝節19分領先，歷經延長賽被廣東大逆轉，如今在林書豪帶領下扳回一城，已斬斷衛冕軍本季例行賽29連勝加季後賽2連勝、總計31連勝的不敗氣勢，如同林書豪所說：「接下來上場，就把握機會全力以赴。」

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