NBA》七六人哭慘！ 西蒙斯膝蓋半脫位、暫無復出時間表

B.西蒙斯昨在與巫師的比賽中傷退。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕《The Athletic》記者查拉尼亞（Shams Charania）稍早在推特上透露，昨天第三節沒打完就傷退的七六人隊球星B.西蒙斯（Ben Simmons），經檢查後韌帶雖然沒有受傷，但左膝蓋半脫位，暫時沒有回歸具體的時間表。

Official diagnosis on Ben Simmons: Subluxation of the left patella, listed out and treatment options are currently being considered. https://t.co/aoSXS0XUjR — Shams Charania （@ShamsCharania） August 6, 2020

B.西蒙斯是在昨天交手巫師比賽中受傷，當時比賽進行到第三節中段，在搶下一次進攻籃板後，他突然緩慢將球運球到底角，之後便把球傳給哈佛德（Al Horford），當裁判響哨暫停比賽時，西蒙斯就轉過身曲著左腿、摸著後背，直接走出球場，一跛一跛的回到更衣室。

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B.西蒙斯的傷勢也讓隊友措手不及，米爾頓（Shake Milton）在受訪時就表示：「我甚至不記得當時發生了什麼事。我只記得他（西蒙斯）走到了場邊。這對我們來說太艱難了。西蒙斯是一位不可思議的球員、像個超人。所以，希望他能夠盡快康復，因為我們真的很需要他。」

《ESPN》隨後報導，指出目前西蒙斯的醫療評估可能會延長幾天，因為七六人希望能避免讓西蒙斯接受左膝關節鏡手術，畢竟一旦要動刀，恐怕就意味著這位明星前鋒本季就得提前報銷。

七六人主帥B.布朗（Brett Brown）受訪時則表示，未來24小時內，球隊應該就能知道關於西蒙斯傷勢更明確的消息，不過目前已經確定他將會在明天對上魔術的比賽缺席，而在西蒙斯缺席的這段時間裡，將會由哈佛德取代西蒙斯來跟恩比德搭擋。

「過去我們也經歷過這種事，我對球隊其他人有信心，」布朗說道，「我們一定可以守住陣地，直到他回歸。」

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