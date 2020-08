NBA》七六人哭慘！ 西蒙斯膝蓋半脫位、暫無復出時間表

B.西蒙斯昨在與巫師的比賽中傷退。(美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕《The Athletic》記者查拉尼亞(Shams Charania)稍早在推特上透露,昨天第三節沒打完就傷退的七六人隊球星B.西蒙斯(Ben Simmons),經檢查後韌帶雖然沒有受傷,但左膝蓋半脫位,暫時沒有回歸具體的時間表。

Official diagnosis on Ben Simmons: Subluxation of the left patella, listed out and treatment options are currently being considered. https://t.co/aoSXS0XUjR