MLB》復出首戰就開轟 大谷翔平獲主帥狂讚（影音）

〔體育中心／綜合報導〕天使「二刀流」大谷翔平因右前臂拉傷，「投手大谷」今年確定關機，但「打者翔平」化悲憤為力量，復出首戰就敲出本季第3轟，幫助天使以6：1擊敗水手。

大谷翔平敲出本季第3轟。（美聯社）

大谷翔平日前在本季第2次先發，投1.2局就送出5次保送失2分退場，且疑似在飆出156公里速球後就出現右手不適，今檢查後發現是前臂拉傷，需要休養4至6週，天使隊總教練梅登（Joe Maddon）日前受訪時宣布，大谷翔平今年不會再重返投手丘。

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雖然本季再度回歸「一刀流」，但無法投球也沒有影響到大谷翔平的打擊，今天復出對戰水手擔任先發第4棒，2局上首打席就從T.沃克（Taijuan Walker）手中敲出左外野陽春砲，進帳本季第3轟，率隊先馳得點。

天使在4局上灌進4分奠定勝基，史塔西（Max Stassi）8局再補1發2分砲，再靠著先發投手邦迪（Dylan Bundy）完投9局飆10K失1分的優質好投下，天使終場就以6：1贏球，在與水手的3連戰中取得2勝，邦迪也拿下本季第2勝。

大谷翔平此役3打數1安打，另有1分打點和1次保送，打擊率略升至1成67，雖然打擊率不盡理想，但大谷本季所敲出的5支安打中，有3轟和1支二壘安打，長打率高達5成。

天使總教練梅登也盛讚大谷翔平的打擊表現，他認為今天是大谷本季最佳的揮棒，也希望他能繼續保持下去，更專注地去做現在應該要做的事情。

大谷翔平。（法新社）

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