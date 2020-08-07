NBA》波丹諾維奇飆生涯新高 國王喜迎復賽首勝

波丹諾維奇狂飆生涯新高的35分。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕復賽已經苦吞三連敗的國王隊，今對上鵜鶘可說是有輸不得的壓力。而首節國王就展現求勝慾望，單節球隊就狂轟49分，壓得鵜鶘喘不過氣，並在第一節11分02秒國王靠著後衛波丹諾維奇（Bogdan Bogdanovic）的三分球超前比分後，球隊就一路領先到比賽結束，國王終場就以140：125擊敗鵜鶘，收下復賽首勝。

今日國王最亮眼球員非波丹諾維奇莫屬，他整場20投13中，攻下生涯新高的35分，其中他在首節就投進5顆三分球，單節狂飆19分，另外球隊主控福克斯（De'Aaron Fox）本場也繳出30分10助攻的雙十成績，兩人優秀的表現無疑是球隊能贏球的重要功臣。

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福克斯今也繳出30分10助攻的雙十成績。（美聯社）

而國王團隊單節得49分也是球隊至1985年遷到沙加緬度後，球隊單節的最高得分。在今日創下球隊的新紀錄後，相信對於國王球員們在接下來比賽的信心上也會增加許多。

Z.威廉森本場攻下24分，可惜球隊最終輸球。（USA TODAY Sports）

鵜鶘方面，英葛蘭（Brandon Ingram）和Z.威廉森（Zion Williamson）都攻下24分，但無奈今日球隊防守發揮不彰，整場讓國王的團隊命中率高達53.8%，是這場比賽輸球的關鍵。

國王和鵜鶘如今都在為爭取西部老8而努力，而兩隊目前都跟排名第8的灰熊差了2.5場的勝差。但如今聯盟所安排的復賽賽程也將進入最後階段，球隊要如何在接下來的比賽獲得勝利，必定是兩隊如今最煩惱的問題。

國王收下復賽首勝。（USA TODAY Sports）

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