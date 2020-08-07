NBA》與火箭之戰確定不上 詹皇還爆料湖人場外出了問題

詹姆斯暗示球隊在場外似乎出現了問題。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕睽違10年後重新獲封西部頭號種子，不過湖人昨卻打得不像超級強隊，兩大巨星詹姆斯（LeBron James）、A.戴維斯（Anthony Davis）進攻表現低迷，合計只拿28分，整場比賽從頭輸到尾，最終爆冷慘輸雷霆，稍早詹姆斯確定將缺席今天與火箭的比賽，而他受訪時除了直指近期湖人狀態不好外，還暗示球隊在場外似乎也出現問題。

湖人的陣容深度及實力都優於雷霆，本季頭3次交手都勝出，昨卻打得荒腔走板，全隊投籃命中率僅35.2％，三分球準星更是下探到13.5％，值得一提的是，紫金軍團復賽後4場，場均99.3分、39.8％投籃命中率、25.2％三分球命中率，三項數據為22隊墊底。

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昨天詹姆斯攻下19分已是全隊最高，但5次外線出手卻盡墨，跟《The Athletic》記者Joe Vardon談起這場比賽，詹姆斯坦言球隊狀態不好，陷入掙扎之中，昨天整場比賽一直都找不到進攻的節奏，不過接下來他卻爆料，球隊似乎在場外也出了問題，「我只能說發生了一些你無法控制的事，我真的不想去談這些，這就是發生在場外。」

稍早湖人隨隊記者Mike Trudell在推特指出，詹姆斯因腹股溝痠痛將在今天對上火箭的比賽缺席，加上先前詹姆斯一番異常的言論，不少美媒就猜測湖人有可能是內部出現問題，畢竟剛來的新成員衛斯特（Dion Waiters）和史密斯（J.R. Smith）過去都是隊上的麻煩人物，恐怕會對球隊磨合帶來問題，不過也有媒體認為目前湖人已經鎖定西部第一，沒必要再為剩下4場例行賽冒任何風險，希望能全員健康備戰季後賽。

而除了詹姆斯今晚將缺席外，後衛卡盧索（Alex Caruso）也因左頸部肌肉痙攣出賽成疑，另外右腳踝扭傷的A.戴維斯（Anthony Davis）、左臀部挫傷的大莫里斯（Markieff Morris）、右側肋骨挫傷的卡德威爾波普（Kentavious Caldwell-Pope）以及右膝痠痛的豪爾德（Dwight Howard）都被列入待觀察名單。

LeBron James （sore right groin） is out tonight against Houston. Alex Caruso （left neck muscle spasms） is questionable. — Mike Trudell （@LakersReporter） August 6, 2020

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