NBA》與火箭之戰確定不上 詹皇還爆料湖人場外出了問題

詹姆斯暗示球隊在場外似乎出現了問題。(資料照,法新社)

〔體育中心/綜合報導〕睽違10年後重新獲封西部頭號種子,不過湖人昨卻打得不像超級強隊,兩大巨星詹姆斯(LeBron James)、A.戴維斯(Anthony Davis)進攻表現低迷,合計只拿28分,整場比賽從頭輸到尾,最終爆冷慘輸雷霆,稍早詹姆斯確定將缺席今天與火箭的比賽,而他受訪時除了直指近期湖人狀態不好外,還暗示球隊在場外似乎也出現問題。

湖人的陣容深度及實力都優於雷霆,本季頭3次交手都勝出,昨卻打得荒腔走板,全隊投籃命中率僅35.2%,三分球準星更是下探到13.5%,值得一提的是,紫金軍團復賽後4場,場均99.3分、39.8%投籃命中率、25.2%三分球命中率,三項數據為22隊墊底。

昨天詹姆斯攻下19分已是全隊最高,但5次外線出手卻盡墨,跟《The Athletic》記者Joe Vardon談起這場比賽,詹姆斯坦言球隊狀態不好,陷入掙扎之中,昨天整場比賽一直都找不到進攻的節奏,不過接下來他卻爆料,球隊似乎在場外也出了問題,「我只能說發生了一些你無法控制的事,我真的不想去談這些,這就是發生在場外。」

稍早湖人隨隊記者Mike Trudell在推特指出,詹姆斯因腹股溝痠痛將在今天對上火箭的比賽缺席,加上先前詹姆斯一番異常的言論,不少美媒就猜測湖人有可能是內部出現問題,畢竟剛來的新成員衛斯特(Dion Waiters)和史密斯(J.R. Smith)過去都是隊上的麻煩人物,恐怕會對球隊磨合帶來問題,不過也有媒體認為目前湖人已經鎖定西部第一,沒必要再為剩下4場例行賽冒任何風險,希望能全員健康備戰季後賽。

而除了詹姆斯今晚將缺席外,後衛卡盧索(Alex Caruso)也因左頸部肌肉痙攣出賽成疑,另外右腳踝扭傷的A.戴維斯(Anthony Davis)、左臀部挫傷的大莫里斯(Markieff Morris)、右側肋骨挫傷的卡德威爾波普(Kentavious Caldwell-Pope)以及右膝痠痛的豪爾德(Dwight Howard)都被列入待觀察名單。

