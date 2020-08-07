NBA》字母哥轟33分12籃板 公鹿逆襲熱火穩坐聯盟龍頭

字母哥亞德托昆波（白衣者）得33分12籃板好表現，率隊成功逆轉。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕東部排名第四的熱火，近四戰打出2勝2負的戰績，今天面對聯盟龍頭公鹿，前兩節表現順風順水，但三、四節卻慘遭公鹿撞翻，以116:130敗下陣來。

熱火比賽前半表現絕佳，第二節打完還握有17分領先。第三節公鹿回神拿下36分縮小至6分差，第四節公鹿趁勢追擊，最後五分鐘還以1分落後，戰局瞬間豬羊變色，公鹿打出一波20：0的攻勢，「字母哥」亞德托昆波（Giannis Antetokounmpo）還上演3次灌籃秀，公鹿豪奪38分完成逆轉，反觀第四節熱火完全熄火只得到18分。

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字母哥上場30分鐘，抓下12次籃板附帶4次助攻，跟隊上主力射手米德爾頓（Khris Middleton）兩人各得33分，後者命中5次三分球與傳出8次助攻，都是兩隊全場最多。公鹿目前戰績55勝14負，繼續穩居東部龍頭寶位，與第二名的暴龍隊還有多達五場勝差。

米德爾頓（白衣者）與亞德托昆波聯手澆熄熱火奪勝機會。（美聯社）

熱火隊全場出手83次，命中率只有42.2%，落後對手10個百分點。新生代主力D.羅賓森（Duncan Robinson）得21分全隊最高。替補席出發的新秀赫爾羅（Tyler Herro）上場33分鐘，繳出20分4籃板5助攻表現。但艾德巴約（Bam Adebayo）的表現就較為冰冷，上場22分鐘只有拿下6分5籃板。

熱火艾德巴約表現冰冷，只拿到6分。（美聯社）

熱火在復賽後仍輸多勝少，目前排在東部第四，與第五的溜馬隊只有一場勝差，兩隊將在美國時間8月10日交手。

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