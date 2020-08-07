MLB》張育成代打展選球眼 印地安人單局灌10分完封紅人

張育成。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕印地安人今天公布最新28人名單，張育成續留大聯盟，今與紅人之戰替補亮相，1打席獲得四壞球保送，印地安人在第7局狂灌10分，終場以13：0完封紅人，收下3連勝。印地安人自2015年以來對戰紅人勝多敗少，合計28場就拿下了21勝。

印地安人首局靠著拉米瑞茲（José Ramírez）的陽春砲先馳得點，5局下他再敲三壘安打，打回第2分，下一棒林多（FranciscoLindor）也敲安再添分數，印地安人在7局下攻勢再起，且火力相當猛烈，單局狂掃5安再加上4保送，攻下10分，其中也包括拉米瑞茲的左外野2分彈，單場雙響砲，此役他缴出3安猛打賞，其中包括2轟，灌進4分打點，印地安人終場就以13：0大勝，這也是隊史自2018年9月29日對戰皇家後，首度單局灌進10分。

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台灣野手張育成在7局下取代林多上場代打，與後援投手瑞德（Cody Reed）纏鬥6球後選到四壞球保送，隨後接手游擊防區，未有守備機會。

成功戰勝血癌的印地安人投手卡拉斯科（Carlos Carrasco）今繳出優質好投，6局僅挨1安無失分，另有8次三振和4次保送，本季第2勝順利入袋；效力紅人的日籍打者秋山翔吾則是4打數1安打，連兩場敲安，但吞下3次三振，打擊率略升至2成16。

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