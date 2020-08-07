MLB》奧爾森開轟助威 運動家豪取六連勝

奧爾森（中）在第二局敲出陽春砲，幫助球隊先馳得點。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕運動家對上游騎兵的系列賽今來到最後一場比賽，賽前取得五連勝的運動家在比賽中展現連勝氣勢，在第二局就先靠著一壘手奧爾森（Matt Olson）的陽春砲先馳得點，另外打線在四局也有效串聯，攻下了4分大局，終場運動家就以6：4擊退遊騎兵，系列完成橫掃並穩坐美聯西區龍頭。

運動家以6：4擊敗遊騎兵，球隊取得六連勝。（美聯社）

第四局運動家先靠著勞瑞安諾（Ramon Laureano）的安打和查普曼（Matt Chapman）的保送，讓球隊攻佔一二壘，此時坎哈（Mark Canha）敲出中外野安打，幫助球隊攻下1分，沒想到此時運動家的攻勢還沒結束，戴維斯（Khris Davis）適時打出左外野安打將壘上兩名隊友送回來，隨後皮斯考提（Stephen Piscotty）又補上一支高飛犧牲打，為球隊增添保險分，四局結束運動家5：0領先遊騎兵。

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遊騎兵雖然一度在第七局趁著運動家先發投手費爾斯（Mike Fiers）控球不穩時將比分追到只剩一分差，但隨後運動家的牛棚穩住陣腳，幫助球隊守下勝利，而費爾斯也收下本季首勝。

費爾斯今先發6局失4分，收下勝投。（法新社）

賽後對於球隊的勝利費爾斯這樣說道：「我們每天都在越來越好。雖然我們目前的狀況還沒到達百分之百，但我們仍在連勝階段，這對我們來說是個好消息。」

運動家現以9勝4敗的戰績暫居美聯西區第一，明天將與位居第二的太空人展開三連戰，屆時球隊是否能夠維持連勝成為外界關注的焦點。

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