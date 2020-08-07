MLB》終結者提油救火 前田勝投飛了

海盜隊靠著紐曼（27號）的再見安逆轉雙城。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕日籍旅美強投前田健太今天對戰海盜，缴出6局優質先發，但守護神羅傑斯（ Taylor Rogers）提油關門，在九局下被打出兩分逆轉再見安打，終場雙城4:5敗給海盜，也讓前田到手的勝投飛了。

前田健太今日先發主投六局，被敲三安含一發全壘打，失掉三分全是自責分。退場時還有兩分領先是勝投候選人，今年轉戰雙城的羅莫（Sergio Romo）在8局登板，無人出局就保送戴森（Jarrod Dyson），戴森上壘後隨即發動兩次盜壘皆成功，接著再靠著隊友內野滾地球回到本壘，分差只剩1分。

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日籍強投前田健太本日先發六局失三分，無奈勝投被搞丟。（美聯社）

九局下，雙城推出去年30次救援成功的羅傑斯，擔任關門要職。結果他提油放火，一人出局被攻佔二、三壘。接著被紐曼（Kevin Newman）擊出中間方向滾地球，穿出趨前防守的內野防線，形成兩分打點的再見安打。前田勝投落空，羅傑斯吞下本季首次救援失敗。

海盜隊先發貝克（JT Brubaker）主投3局挨一轟共計被敲四安，失3分全算在他頭上，但因為隊友打擊火力而從敗投解套。後援1.1局的霍華德（Sam Howard），沒被敲安無失分，拿下勝投。

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