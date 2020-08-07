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NBA》季後賽首輪前哨戰 快艇雙星末節拉尾盤大勝獨行俠

2020/08/07 11:58

雷納德所領軍的快艇，今擊敗獨行俠。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕西部第二的快艇今戰老七獨行俠，宛如西部季後賽首輪前哨戰，雷納德（Kawhi Leonard）、P.喬治（Paul George）和祖巴克（Ivica Zubac）得分都飆破20分，更在末節關鍵時刻率隊急拉尾盤，快艇終場就以126：111贏球，獨行俠復賽後前4場吞下3敗。

兩隊前兩節戰況激烈，雷納德在第2節最後1分多鐘獨拿10分，率隊在上半場取得59：58的一分領先，快艇易籃後隨即就打出11：2的攻勢，將差距擴到大的雙位數，不過波辛傑斯（Kristaps Porzingis）和伯克（Trey Burke）聯手追分，獨行俠前三節追到87：91的三分落後。

祖巴克。（今日美國）

獨行俠在末節一度靠著克勒貝爾（Maxi Kleber）的三分球追平比數，不過祖巴克率先挺身而出，與雷納德、莫里斯（Marcus Morris Sr.）和P.喬治聯手打出一波10：0的攻勢，全隊單節狂轟35分，終場就以126：111大勝獨行俠。

雷納德攻下快艇最高的29分，另有6籃板和5助攻，P.喬治貢獻24分、7籃板和6助攻，祖巴克有21分、15籃板的雙十演出；獨行俠明星長人波辛傑斯攻下全場最高的30分，另有9籃板和5助攻，當家主控東契奇（LukaDoncic）有29分6助攻，可惜隊友火力有限，團隊命中率和籃板遠輸於對手成為敗因。

東契奇。（今日美國）

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