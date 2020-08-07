NBA》狂！7人得上雙輕取溜馬 太陽竟成復賽唯一4連勝球隊

太陽今擊敗溜馬收下4連勝，成為目前復賽唯一不敗的球隊，一哥布克也迎來生涯首次4連勝。（法新社）

〔體育中心／台北報導〕最初被認為復賽只是來陪打，不可能打進季後賽的太陽隊，先前先扳倒強權快艇，今交手溜馬，靠著艾頓（Deandre Ayton）攜手一哥布克（Devin Booker）合轟43分，外加全隊火力全開、7人得分上雙，終場就以114：99輕取溜馬，收下4連勝，成為目前復賽唯一不敗的球隊。值得一提的是，這也是布克生涯首次4連勝。

太陽在復賽前還落後西部第八的灰熊有六場勝差，《ESPN》記者更直接預測他們只有0.4%的機會打進季後賽，不過復賽後太陽卻展現出相當可怕的企圖心，連續扳倒巫師、獨行俠，前役更漂亮絕殺坐擁雷納德（Kawhi Leonard）、P.喬治（Paul George）雙星的西部強權快艇，與溜馬一同成為唯二能在復賽後3連勝的球隊。

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此役開賽兩隊先呈現拉鋸戰，接下來太陽打出一波17：0攻勢，一口取得兩位數優勢，不溜馬的反攻也來得很快，因此首節太陽暫以5分領先，次節太陽雖然連得6分又將比分差拉開到雙位數，但溜馬在歐拉迪波（Victor Oladipo）帶領下緊追比分，上半場打完太陽52：48暫時領先。

下半場開打溜馬急起直追，靠著布洛格登（Malcolm Brogdon）和華倫（T.J. Warren）連連砍分，加上布克苦吞5犯，一度將比分反超，不過太陽很快穩住陣腳以一波14：0的攻勢還以顏色，第四節溜馬雖然又拉出一波13：1，但布克挺身而出命中三分外線，帶動太陽攻勢，也讓比賽失去懸念，最終就以114：99擊敗溜馬。

艾頓砍下23分10籃板。（法新社）

太陽此役多達7人得分上雙，艾頓砍下23分10籃板另有4火鍋2抄截，布克則是繳出20分10助攻3籃板，薩里奇（Dario Saric）16分8籃板、沛恩（Cameron Payne）15分、C.強森（Cameron Johnson）14分12籃板，魯比歐（Ricky Rubio）13分，布里吉斯（Mikal Bridges）也有10分進帳。

而溜馬則由投進4記三分球、砍下25分6籃板6助攻的布洛格登表現最為亮眼，M.透納（Myles Turner）17分8籃板，華倫16分11籃板，歐拉迪波16分4籃板。

布洛格登砍下25分6籃板6助攻。（法新社）

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