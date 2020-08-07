NBA》復賽後首張罰單出爐 籃網傷情報告違規挨罰73萬

籃網因違反傷病報告規定遭開罰2萬5千美元。（圖片截取自NBA官網）

〔體育中心／綜合報導〕復賽後首張罰單出爐！稍早聯盟宣布將對籃網祭出一張2萬5000美元（約台幣73萬）的罰單，理由是他們沒有遵守聯盟的傷情報告規定。

進入「泡泡聯盟」復賽後，聯盟就祭出嚴加規定，要求各球隊必須在比賽日當天下午5點前遞交傷情報告，球隊還要派專人到聯盟指定的辦公室說明傷病情況。同時，報告上也不能用「每日觀察」一言蔽之，必須詳細著名缺席、可能出戰、出戰成疑、或是可能缺席等狀況。

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顯然，籃網是因為傷情報告違反了規定，不過聯盟並沒有在聲明中具體指出籃網違的規細節，不過《The Athletic》記者Shams Charania隨後在報導中指出，籃網挨罰的原因是因為沒有向聯盟正確上報某名球員的傷病，但報導中同樣沒有指出到底是哪位球員。而目前被籃網列在傷兵名單的有J.艾倫（Jarrett Allen）、 J.哈里斯（Joe Harris）、以及老將40歲老將克勞佛德（Jamal Crawford）。

克勞佛德僅打了將近6分鐘，拿了5分、3助攻後，便因為撞到膝蓋而退場，目前被籃網放在傷病名單。（資料照，歐新社）

而因傷情報告違反了規定，籃網已經不是今年第一隊，先前聯盟為了遏止「養生籃球」風氣、確保電視前及買票進場看比賽的球迷欣賞精彩球賽，聯盟就有會對刻意輪休健康或多名球員的球隊罰款10萬美元的政策，快艇球星雷納德（Kawhi Leonard）季初因傷輪休背靠背比賽合乎規範，但快艇主帥瑞佛斯（Doc Rivers）卻表示雷納德健康無虞，當時就曾遭聯盟罰款5萬美元（約台幣150萬）。

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