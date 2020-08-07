MLB》18支安打狂轟濫炸 皇家大比分痛宰小熊

小熊先發查特伍德（左），投2.1局狂失8分黯然退場。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕本季狀況不錯的小熊隊作客堪薩斯皇家，結果投手群慘遭皇家隊打線砲擊。全場被敲出18支安打，包含3發全壘打，一共丟掉13分，終場小熊2:13慘敗。

小熊本場推出前兩場都拿到勝投的查特伍德（Tyler Chatwood）。先前他先發兩場合計只掉一分自責分，防禦率ERA是超水準的0.71。但這場他投不滿3局就被狂敲11支安打，其中被梅瑞菲德（Whit Merrifield）與法蘭柯（Maikel Franco）打出兩發全壘打，失掉八分全是自責分，ERA更因此暴增到5.40。

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但接替查特伍德的恩德伍德（Duane Underwood Jr.），也沒能成功替球隊止血，投2.1局也失3分。小熊今日派出的投手只有泰普拉（Ryan Tepera）能無失分安然下庄。

皇家隊今日攻守俱佳，中心打線DH索勒（Jorge Soler）與培瑞茲（Salvador Perez），皆是5支3的表現，也幫球隊跑回分數。先發的凱勒（Brad Keller），主投5局送出7次三振，只被擊出零星的3支安打，沒有失掉任何分數，本季初登板就拿下勝投。

皇家先發凱勒飆7K無失分，笑納本季初登板首勝。（法新社）

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