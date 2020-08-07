MLB》洋基不敵費城人 明星捕手首轟延續隊史紀錄

〔體育中心／綜合報導〕洋基今再戰費城人，當家鐵捕桑契斯（Gary Sanchez）在7局上敲出本季首轟，將破隊史開季連續全壘打場次的紀錄推進至12場，可惜洋基終場以4：5輸球。

洋基先發投手蒙哥馬利（Jordan Montgomery）首局就遭遇亂流，挨了費城人強打捕手瑞爾穆托（J.T.Realmuto）一發3分彈，洋基2局上也展開反攻，塔克曼（Mike Tauchman）敲出帶有2分打點的中外野安打，將差距縮小至1分差。

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費城人也馬上有所回應，3局下靠著戈塞林（Phil Gosselin）在一二壘有人時的適時二壘安打，一舉打回2分，以5：2擴大領先。

洋基悶了4局後終於再展攻勢，厄谢拉（Gio Urshela）敲出中外野二壘安打，下一棒桑契斯也補上一發右外野陽春砲，費城人挑戰失敗，洋基再度追到1分落後，但最後兩局的攻勢都功虧一簣，終場以4：5一分飲恨。

而兩隊先發投手都僅投4局就退場，蒙哥馬利主投4局失5分吞下本季首敗；而艾夫林（Zach Eflin）先發4局被敲4安失2分，且都不是自責分，另有5次三振和1次保送。

洋基隊昨天對費城人隊的雙重賽都開轟，開季連續11場全壘打打破隊史紀錄，桑契斯的全壘打將紀錄刷新至12場，大聯盟紀錄則是水手隊去年創下的20場。

桑契斯出賽10場後終於敲出本季首轟。（法新社）

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