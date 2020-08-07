NBA》狂轟11記三分球 里拉德飆45分率隊退金塊

里拉德繳出了45分，12助攻的成績。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕拓荒者一哥里拉德（Damian Lillard）今天對上金塊隊繳出無人能敵的優異表現，他全場21投13中，狂轟11顆三分球，豪取全場最高的45分，另外還傳出12次助攻，帶領球隊以125：115擊敗金塊，取得復賽二連勝。

本場比賽兩隊戰況膠著，儘管上半場結束時拓荒者取得13分領先，但下半場金塊靠著一輪猛攻將彼此差距縮小，並一度在末節反超比分。但此時拓荒者展現求勝意志，在第四節的8分30秒到比賽剩下3分鐘時，團隊打出了一波18：7的攻勢，將比數反超過去，並就這樣領先到比賽結束。

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拓荒者共4人得分上雙，里拉德45分、12助攻、4籃板，特倫特（Gary Trent Jr.）板凳出發拿27分、4助攻，諾基奇（Jusuf Nurkic）22分、7籃板。目前球隊位於西部第9，僅落後第8的灰熊半場勝差，很有機會在剩下的比賽奪取得老八席位，擠進季後賽。

波特雖繳出27分，12籃板的出色表現，但無緣幫助球隊拿下勝利。（法新社）

金塊以波特（Michael Porter Jr.）的27分，12籃板最佳，另外大前鋒葛蘭特（Jerami Grant）也有18分的表現。

今天投進11顆三分彈，也是里拉德本季第二度單場投進10顆以上的三分球，前一次他有這樣的表現是在今年的1月21號對上勇士的比賽中發生。該場比賽他也投進了11顆三分球，並得了61分，而他也成為史上第一位拿到至少60分的同時，還砍進至少10顆三分球的球員。

拓荒者贏得比賽後，與灰熊的勝差縮小至0.5場（法新社）

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