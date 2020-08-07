MLB》金鶯4轟做白工 系列賽遭馬林魚橫掃

金鶯內茲本日陽春砲雙響也無力幫球隊取勝。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕從隊內集體染疫事件恢復後的馬林魚，勢如破竹對金鶯連贏三場。今天第四戰兩隊派出的先發投手，都未能有效壓制對方打線，金鶯更是敲出四發全壘打，但還是無奈吞敗。

金鶯四、五、六棒都擊出陽春砲，五棒努內茲（Renato Nunez）更是單場雙響。戴維斯（Chris Davis）在9局上，球隊兩分落後時首先上場打擊，便擊出一支二壘安打，接著再靠著隊友一壘安打回到本壘，將差距追到剩一分。可惜後續反撲遭到封鎖，金鶯打線單場四轟也無力彌補失分。

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金鶯派出布藍克 （Wade LeBlanc）先發，他在1局下投出第一球，87英哩的紅中球路被維拉（Jonathan Villar）直接轟出全壘打大牆。布藍克今天只投3.1局就失六分退場但無關勝敗。中繼的菲力普斯（Evan Phillips）被擊出高飛犧牲打以及一支三壘安打，共失兩分承擔敗投。

布藍克今天狂失6分，隊友打擊解套幸運逃敗。（法新社）

馬林魚先發山本喬丹（Jordan Yamamoto）表現也不佳，先發投4局被敲六支安打，其中兩支是全壘打，共計失4分表現不盡理想。負責關門的金茲勒（Brandon Kintzler）也上演小劇場，被敲三安掉一分，還好最後成功守住勝利。下一戰馬林魚將作客大都會。

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