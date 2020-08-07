MLB》昨敲稀奇轟今又扮英雄 卡胡再見安響尾蛇氣走太空人（影音）

昨天敲出稀奇全壘打的卡胡今又扮英雄，擊出再見安打氣走太空人。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕亞利桑那響尾蛇今天在主場與休士頓太空人進行最後一場系列賽對決，昨天敲出稀奇全壘打的卡胡（Kole Calhoun）又扮英雄，今他9局下半無人出局、滿壘的情況下擊出2分打點的再見安打，幫助響尾蛇以5：4逆轉擊敗太空人，在系列賽以3勝1敗坐收。

此役響尾蛇打線遭太空人新秀彼拉克（Brandon Bielak）封鎖，前5局僅敲出兩支零星安打，以0：2暫時落後。第6局響尾蛇趁著太空人換投不穩，從中繼史尼德（Cy Sneed）手上敲出3支安打先追回3分將比分反超。沒想到8局上響尾蛇克里頓（Stefan Crichton）在兩出局後，被柏格曼（Alex Bregman）扛出左外野兩分砲，救援失敗還讓太空人取得4：3領先。

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柏格曼扛出左外野兩分砲。（USA TODAY Sports）

不過9局下半太空人派出普瑞斯利（Ryan Pressly）上場關門，楊格（Andy Young）先選到四壞保送，阿米德（Nick Ahmed）、馬堤（Starling Marte）連續敲出兩安，卡胡與韓德纏鬥5球，在2好2壞後，一棒敲到右外野形成深遠再見安打，最後響尾蛇就以5：4向太空人說再見，以3勝1負拿下系列賽的勝利。

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