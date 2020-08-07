MLB》外野手跌進場邊護網 耶利奇意外跑出場內全壘打（影音）

〔體育中心／綜合報導〕前國聯MVP、釀酒人重砲耶利奇（Christian Yelich）今年開季陷入嚴重低潮，不過近日打擊手感逐漸復甦，今天面對白襪敲出本季第2轟，還是一支場內全壘打，但白襪左外野手希梅涅茲（Eloy Jimenez）接殺不成，反而還跌進在場邊護網上，此舉也意外成為另類看點，釀酒人終場以8：3大勝白襪，收下2連勝。

耶利奇開季陷入空前低潮，7月累積27打數僅敲出1支全壘打，另外還被三振12次，打擊率僅有0.037，而8月與白襪的3連戰，打擊手感稍有復甦，首戰還上演本季首度單場雙安，但第二戰又吞下3K無安打，今天則是前兩打席都獲得四壞球保送，5局上從對方先發投手岡薩雷茲（Gio Gonzalez）手中擊出左外野深遠飛球，原以為希梅涅茲有機會接殺，不過他判斷出現瑕疵，最後一刻才加速去接球，球與手套擦身而過，他也因為煞車不及跌入觀眾席的護網上，還一度「受困」其中，雖然他趕緊起身將球傳往內野，但已經為時已晚，耶利奇跑出本季個人首支場內全壘打，本季第2轟出爐。

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這一轟除了扳平戰局外，也點燃釀酒人的攻勢，單局灌進4分奠定勝基，終場以8：3贏球。耶利奇此役2打數1安打1打點，另外獲得4次保送，打擊率終於突破1成，回升至0.111。從韓職投回大聯盟的林德布洛（Josh Lindblom），缴出5局7K失2分的好投，奪下睽違7年的勝投，本季首勝開張。

耶利奇跑出場內全壘打。（法新社）

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