NBA》詹姆斯不在家 哈登飆39分率火箭打爆湖人

火箭在哈登飆39分帶領下大勝湖人。（美聯社）

〔記者粘藐云／綜合報導〕西部兩大強權火箭、湖人今正面交鋒，不過紫金一哥詹姆斯（LeBron James）因腹股溝痠痛缺席，也讓湖人陷入苦戰，最終火箭在哈登（James Harden）飆39分帶領下，以113：97大勝湖人。

湖人本季在雙巨頭詹姆斯、A.戴維斯帶領下，打出一番新風貌，目前確定以西部第1之姿挺進季後賽，也是近10年來例行賽最佳戰績，被看好有機會問鼎總冠軍。不過湖人前役意外遭雷霆打爆，今面對火箭，在詹姆斯缺陣情況下，再次陷入苦戰。

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湖人在上半場打完以9分落後，決勝節湖人JR史密斯（JR Smith）、莫里斯（Markieff Morris）、塔克（Talen Horton-Tucker）輪流開火，一度讓紫金大軍縮小到僅剩5分落，出現一線生機。不過，關鍵時刻，火箭柯文頓（Robert Covington）和哈登輪流在三分線外開火，穩住局面，也把勝利收進口袋。

火箭今團隊飆進21顆三分球，哈登攻下全場最高39分、12助攻、8籃板，麥雷莫（Ben McLemore）挹注20分，哈登談到此役外線火力，他表示，這一直都球隊想建立的文化。

湖人今三分外線徹底熄火，全場三分球19投僅2中，庫茲馬攻下全隊最高21分、5籃板，戴維斯挹注17分、12籃板。

庫茲馬（左）攻下全隊最高21分。（美聯社）

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