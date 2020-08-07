MLB》防疫升級！ 大聯盟追加6頁規定 違者將受罰

大聯盟昨再度向各隊及球員發出6頁防疫備忘錄，違者將受罰。（美聯社）

〔記者倪婉君／綜合報導〕鑑於馬林魚、紅雀相繼爆發嚴重疫情，大聯盟昨再度向各隊及球員發出6頁防疫備忘錄，《紐約時報》取得內容並於今天報導指出，當中除了增加球員必須戴口罩的地點，且限制他們在球場以外可以出入的場所，違者出賽機會將受影響。

為了防疫，大聯盟早已訂出長達113頁規定供各隊遵循，昨天則再度追加備忘錄，當中指出：「我們知道這些改變將增加球隊隊職員的負擔和限制，但既然我們想要比賽，這些都是限制感染的必要措施，也是在有人確診之後，可能防止病毒擴散的方法。」

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新增的規定包括，球員除了在場上之外，在球場的任何地方都必須遮住口鼻，且球員和球隊工作人員在下榻飯店也必須全程戴口罩，唯一例外是在飯店房間內獨處時可以不必戴。此外，在作客外地時，出入所有公共場所都必須戴口罩，而在飛機和巴士上時，則必須佩戴外科手術用或N95、KN95等醫療用口罩。

對此海盜投手布勞特認為影響不大，「反正我們基本上現在隨時都把口罩戴著。」他認為只要在場上不必強制戴口罩、不會影響表現，「就是把口罩戴上這麼簡單，沒什麼困難的。」

此外，各隊至少需備妥4輛巴士往來球場和飯店之間，在巴士上球員除了鄰座不能有人，還必須隔排就座，且雖然飲食上可以拿掉口罩，但備忘錄也新增在飲食時不得交談的規定。

大聯盟也希望限制球員在球場之外的出入地點，包括若在主場時，球員不得出入酒吧、購物中心，或是其他有群眾聚集的地點。至於在每隊的下榻飯店，大聯盟也會安排維安人員每天至少待滿16個小時，並於主、客隊休息室監視球員及工作人員行動。

對於一再違反規定的球員，在經過警告之後，本季出賽將受到影響，但將接受多嚴重的懲罰，報導中並未列出。

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