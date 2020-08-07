羽球》中國網站無端轟周天成欠風度 大馬對手今說話了

周天成。（資料照，記者方賓照攝）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕台灣羽球一哥周天成昨針對中國網站質疑他在賽後「比中指」的畫面澄清，身為事主的大馬好手李梓嘉今也發文力挺小天，並呼籲大家不要再有無謂的抨擊。

中國網站日前無端翻出兩年前的台北公開賽男單4強戰，當時周天成奮戰3局不敵李梓嘉，賽後兩人擁抱的畫面卻遭刻意放大，並狠批小天在對手背後比中指為違反運動家精神的行為。

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小天昨針對此影片解釋，「當時的情況是，比賽結束，對手來到我的半場與我擁抱，我要把手張開回應，剛好其他的指頭被對手身體擋住，才有誤導的畫面出現。」他強調自己一直將選手應有的品格擺在首位，影片的敘述並不屬實。

至於當事者李梓嘉憶起當時的場景，兩人都打得很激烈，自己在賽後主動擁抱小天，「最近網上視頻（影片）和圖片顯示出來的畫面讓大家對這事發表了很多評論。我相信，小天哥的態度和品行。有時候擁抱的角度在視頻（影片）和圖片看來，並不是真實的。因為我們擁抱時候，我有感受到他的誠意。」

李梓嘉補充，他私下跟小天是蠻好的朋友，見到面都會互打招呼和問候，「我跟他就是場上對手場下朋友的關係。」他希望大家不要再對周天成有誤會和抨擊，同時也期待再和小天再來一場精彩對決。

李梓嘉。（資料照，路透）

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