羽球》遭中國網站批輸球沒風度 台將接力發文挺周天成

周天成。（資料照，記者方賓照攝）

〔體育中心／綜合報導〕台灣羽球一哥周天成近日遭中國網站批評輸球欠缺風度，鮮少使用社群網站的小天罕見拍攝影片澄清，連同其他台灣選手包含男雙楊博涵、王齊麟等人都在社群媒體上挺小天。

日前中國網站找出2年前的台北羽球公開賽男單4強戰影片，當時周天成和大馬好手李梓嘉鏖戰3局後落敗，有球迷發現兩人擁抱時，小天竟用擁抱的手比中指，有人怒轟認為他欠缺風度。

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對此，周天成罕見的拍攝影片澄清，他表示，對手和他擁抱時，自己把手張開回應，剛好其他的指頭被對手身體擋住，才有誤導的畫面。且小天也強調，自己一直把品格榮耀視為第一順位，影片的敘述並非事實。

這畫面意外引發網友論戰，台灣男雙好手楊博涵特別發了一則長文力挺周天成。楊博涵表示，周天成是個有話直說且正直的人，這影片出現的手勢肯定不是有意的。

楊博涵提到，在場上小天就是個相當認真的「羽球痴」，若以朋友的角度，小天平常對大家的關心，如同自己的哥哥一樣，在困難的時刻會為你伸出援手，這次見到小天被輿論批評，他認為不能冷眼旁觀，決定站出來，不讓網友繼續任意帶風向。

此外，其他台灣選手，包含李洋、陳孝承都在該則貼文留言支持，王齊麟也轉發該則貼文，並在Instagram寫下，要大家別看到黑影就開槍，周天成的努力和態度都是大家有目共睹，不希望他被這些留言否定。