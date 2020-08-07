網球》美網大滿貫內憂外患 雙打冠軍獎金慘跌46％

美國網球公開賽堅持8月31日紐約開打，除了眾大咖球星退賽，雙打冠軍獎金還下跌多達46%。（資料照，法新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕儘管武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）病毒肆虐，美國網球公開賽堅持8月31日紐約開打，除了眾大咖球星退賽，甚至雙打冠軍獎金下跌多達46%！內憂外患下壓力日益沉重。

受疫情衝擊，廣告贊助不如預期且民眾無法買票入場，本屆美網總獎金未如以往年年調漲，美國網協（USTA）表示，5340萬美元（約15.9億台幣）已較去年5723.87萬美元（約17億台幣）下滑5%，其中男、女單打冠軍獎金300萬美元（約8925萬台幣），也比去年385萬美元（約1.1億台幣）少了85萬美元（約2529萬台幣）；但為了照顧基層選手，單打首輪不跌反漲5%，即會內賽一戰出局仍可領到6.1萬美元（約181.5萬台幣）。至於男、女雙打冠軍則慘跌達46%，從去年74萬美元（約8925萬台幣）只剩下40萬美元（約1190萬台幣），幾乎快打對折。

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本屆美網開打前夕，已有多位男、女球星表態退賽，包含男單衛冕者的西班牙「蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）、澳洲「火爆浪子」基里奧斯（Nick Kyrgios）、澳洲世界球后芭提（Ashleigh Barty）、俄國好手帕芙柳琴可娃（Anastasia Pavlyuchenkova ）等，都將因「疫」缺席。

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