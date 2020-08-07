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日職》OB生氣了！巨人遭打爆後派野手投球 讓他怒關電視

2020/08/07 16:20

巨人隊昨天派出快腿增田大輝投球。（圖片取自讀賣巨人官方推特）

〔體育中心／綜合報導〕讀賣巨人軍昨天以0：11慘敗阪神虎，第8局巨人隊派出快腿增田大輝登板投球，這是日職賽場相隔20年後出現的罕見場面。這調度讓巨人名將、前監督堀內恆夫相當不滿，還說自己怒關電視不看了。

巨人投手昨在第8局大崩盤，僅投0.1局狂失7分有6分自責，包含挨了一發滿貫砲，黯然退場。巨人這時卻派出野手增田大輝投球，他後援0.2局用13球沒有失分，結束這個半局。排除像是日本火腿前球星大谷翔平等「投打二刀流」選手外，這是自2000年歐力士內野手五十嵐章人，再度出現野手投球的情形。

日本媒體《Sponichi Annex》報導，堀內恆夫在自己的部落格中痛批，「這樣做不行的，增田大輝站上投手丘，這樣不行，巨人隊不是那樣的球隊。」他並質疑巨人監督原辰德，「而且球隊目前站在龍頭位置，強隊不應該這樣做。對手會怎麼想呢？」

堀內恆夫說，「增田大輝站上投手丘的時候，我就把電視關了，不想再看了。不想對這場比賽做評論，我認為這樣的事情絕對不能做。」

擁有美、日職經驗的巨人名將上原浩治就在推特上發文聲援原辰德，「我沒有要和OB吵，但這件事為何不行呢？因為巨人做所以不行？其他球隊可以嗎？剩下的投手是想在能贏球的比賽登板投球，如果那時候上場的話，可能會影響隔天的比賽。」

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