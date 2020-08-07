NBA》回嗆房號釘孤枝！暴龍羅利無愧「8+9」約架王

羅利。（資料照，美聯社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕魔術99：109不敵暴龍，前鋒A.戈登（Aaron Gordon）還慘遭後衛羅利（Kyle Lowry）惡意犯規，重摔落地腿傷退場時，氣不過用髒話訐譙，以小搏大的羅瑞也沒在怕的，當眾回嗆「釘孤枝」：「836是我房號，你可以隨時來找我！」

第3節還剩8分48秒，被譽為「最強灌籃亞軍」的A.戈登運球突破準備大秀飛扣美技，卻被籃底補防的羅瑞小動作拉扯手臂，導致空中瞬間失去重心跌落倒地，甚至抱著左大腿後側神情痛苦，起身後A.戈登捉狂對著暴龍主控怒吼，儘管羅利被吹一級惡意犯規，仍不甘示弱在場中互罵，裁判趕緊衝上前隔開兩名當事人，以免衝突持續擴大。

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儘管身高183公分的羅利自報房間號碼，挑釁身材高大的A.戈登賽後單挑，但暴龍隊住迪士尼園區最新的Gran Destino Tower，魔術則待不同區的佛羅里達大飯店，兩人想私下解決場上恩怨，恐怕有點難度。34歲的羅利脾氣火爆，堪稱聯盟「約架王」，兩年前與208公分的B.西蒙斯（Ben Simmons）爆發糾紛，裁判把兩人都驅逐出場，前者一時碎嘴釘孤枝，賽後羅利果真衝去七六人休息室準備火併，但B.西蒙斯老早閃人，他還嘲諷年輕後輩太孬沒種。

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