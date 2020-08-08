洋基田中將大對決光芒拚本季首勝 今日賽事預告與轉播

田中將大。（資料照，美聯社）

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今日MLB一場轉播，上午6點30分由洋基對決光芒，洋基推出本季尚未有勝投開張的日本投手田中將大，光芒同樣推出目前無勝敗的塞揚強投史奈爾（Blake Snell），此戰兩隊投手誰會率先拿下本季第一勝呢？球迷朋友不要錯過轉播了喔！

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NBA持續開打，首先上午6點30分七六人迎戰魔術，七六人當家球星恩比德（Joel Embiid）再上役繳出全場最高30分、11籃板的成績，目前領有2連勝的七六人對上目前二連敗的魔術，誰能取勝？再來上午8點巫師對鵜鶘、雷霆戰灰熊，復賽後目前四連敗的巫師今日對上鵜鶘，巫師能重振士氣拿下勝利嗎？另外雷霆上一戰在陣中控衛保羅（Chris Paul）單場21分、7籃板、6助攻的帶領下，大勝詹姆斯（LeBron James）率領的湖人，此戰雷霆與灰熊之戰，會擦出什麼火花？

接著上午9點塞爾提克對上暴龍，前一戰塞爾提克J.布朗（Jaylen Brown）以單場21分、4籃板領綠衫軍以149：115勝籃網，今日對戰上復賽不敗的暴龍，塞爾提克能斷暴龍的連勝之路嗎？最後是爵士對戰馬刺，爵士在上一戰以124：115勝灰熊，拿下復賽後首勝，今日對上目前二連敗的馬刺，又會擦出什麼樣的火花呢？喜愛NBA的球迷記得準時收看轉播喔。

日職下午1點西武對戰火腿，傍晚5點樂天主場迎戰軟銀，在樂天與軟銀之戰，有機會目睹台灣好手宋家豪登板投球嗎？球迷朋友要準時收看喔。

中職持續開打，首先統一對戰富邦悍將，統一派出本季目前4勝7敗的江辰晏，富邦推出目前7勝3敗的索沙，江辰晏本季面對富邦有2勝的成績，索沙本季面對統一尚未有勝投開張，此戰他能拿下對戰統一的首勝嗎？最後是樂天桃猿對上中信兄弟，樂天桃猿派出目前被傳韓職有意挖角的卡本特先發，而中信兄弟推出羅傑斯，卡本特本季目前6勝3敗，防禦率4.34，羅傑斯1勝2敗，防禦率5.35，來到三連戰的第二戰，今日會有什麼樣的成績呢？喜愛中職的球迷朋友千萬不要錯過轉播喔！

MLB

06：30 洋基@光芒 FOX體育台

NBA

06：30 魔術@七六人 愛爾達體育1台

08：00 巫師@鵜鶘 緯來體育台

08：00 雷霆@灰熊 ELEVEN SPORTS1（D-Live）

09：00 塞爾提克@暴龍 愛爾達體育1台、13：00 緯來體育台（D-Live）

10：30 爵士@馬刺 緯來體育台（D-Live）

日職

13：00 西武@日本火腿 FOX體育、FOX體育3台

17：00 軟銀@樂天 FOX體育台

中職

17：00 統一獅@富邦悍將 MOMO綜合台、愛爾達體育1台

17：00 樂天桃猿@中信兄弟 緯來體育台、愛爾達體育2台

中職二軍

12：55 中信兄弟@味全龍 ELEVEN SPORTS1

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