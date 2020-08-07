中職Live》德保拉對決王溢正 兄弟 0：0 桃猿

第二局：

第一局：

1局下，王威晨敲安，王勝偉獲得保送，張志豪敲二壘方向滾地球形成雙殺打，二壘跑者王威晨上到三壘，林智勝敲右外野飛球遭接殺，3出局。

1局上，林智平遭三振，林立敲左外野方向飛球遭接殺，廖健富挨觸身球上壘，林泓育擊出游擊方向飛球遭接殺，3出局。

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賽前：



〔體育中心／綜合報導〕中信兄弟今天在洲際球場迎戰樂天桃猿，兄弟推出德保拉先發，他本季先發15場戰績9勝5敗防禦率3.65，目前他保持9連勝的態勢，將挑戰先發10連勝的個人紀錄。

樂天桃猿推出王溢正先發，他本季出賽12場11場先發，戰績6勝3敗防禦率5.54，本季對戰兄弟先發4場拿下3勝0敗，但他前一場面對兄弟，主投5.1局被敲9安失掉7分無關勝敗。

樂天桃猿先發打線：



1.林智平 3B

2.林立 2B

3.廖健富 DH

4.林泓育 C

5.朱育賢 LF

6.陳俊秀 1B

7.林承飛 SS

8.詹智堯 RF

9.陳晨威 CF

先發：王溢正

中信兄弟先發打線：

1.王威晨 3B

2.王勝偉 2B

3.張志豪 CF

4.林智勝 DH

5.詹子賢 LF

6.蘇緯達 1B

7.陳文杰 RF

8.江坤宇 SS

9.高宇杰 C

先發：德保拉

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