中職Live》德保拉對決王溢正 兄弟 0：0 桃猿

第二局：
第一局：
1局下，王威晨敲安，王勝偉獲得保送，張志豪敲二壘方向滾地球形成雙殺打，二壘跑者王威晨上到三壘，林智勝敲右外野飛球遭接殺，3出局。
1局上，林智平遭三振，林立敲左外野方向飛球遭接殺，廖健富挨觸身球上壘，林泓育擊出游擊方向飛球遭接殺，3出局。
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賽前：
〔體育中心／綜合報導〕中信兄弟今天在洲際球場迎戰樂天桃猿，兄弟推出德保拉先發，他本季先發15場戰績9勝5敗防禦率3.65，目前他保持9連勝的態勢，將挑戰先發10連勝的個人紀錄。
樂天桃猿推出王溢正先發，他本季出賽12場11場先發，戰績6勝3敗防禦率5.54，本季對戰兄弟先發4場拿下3勝0敗，但他前一場面對兄弟，主投5.1局被敲9安失掉7分無關勝敗。
樂天桃猿先發打線：
1.林智平 3B
2.林立 2B
3.廖健富 DH
4.林泓育 C
5.朱育賢 LF
6.陳俊秀 1B
7.林承飛 SS
8.詹智堯 RF
9.陳晨威 CF
先發：王溢正
中信兄弟先發打線：
1.王威晨 3B
2.王勝偉 2B
3.張志豪 CF
4.林智勝 DH
5.詹子賢 LF
6.蘇緯達 1B
7.陳文杰 RF
8.江坤宇 SS
9.高宇杰 C
先發：德保拉