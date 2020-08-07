中職》遠東科大打職棒第一人 魏碩成48局12暴投有原因

魏碩成左手臂有「穩」字刺青。（記者羅志朋攝）

〔記者羅志朋／台中報導〕中信兄弟去年選秀第二輪指名的23歲左投魏碩成，昨天升上一軍，今天有機會完成生涯初登板，兄弟總教練丘昌榮指出，魏碩成近況不錯，給他機會投投看，現階段定位是中繼、長中繼，未來仍會以先發投手養成。

魏碩成畢業於善化高中、遠東科大，他是2018年U23世界盃、世大棒國手，去年加盟兄弟，簽約金380萬元，本季他在二軍出賽14場，其中11場先發，戰績4勝4敗、防禦率5.81，48局投球送出36次四壞保送，多達12次暴投，控球並不理想。

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魏碩成解釋，春順期間剛當兵回到球隊，接受二軍客座投手教練王建民指導，投球動作有做微調，還在適應，所以控球受到影響，不過這樣投球感覺有比較輕鬆一點，「前天被臨時叫上一軍，開車上來時很緊張，在車上有稍微平復心情。」

魏碩成坦言，業餘時期覺得職棒是多采多姿的世界，每個球員都很強，進來後跟他之前想像的不同，覺得自己有很多東西要學習，不少地方都遠遠不足。

如果今天魏碩成登板投球，將是首位遠東科大球員在中職出賽，他認為，滿有意義的，希望能為學校爭光，投出好成績，讓以後遠東學弟選秀能更順利。

目前中職遠東科大校友，還有味全龍下勾投手陳良志，他最快明年才能在一軍出賽。

特別的是，魏碩成左手臂有「穩」字刺青，他透露，大6歲的姐姐與他都覺得自身脾氣暴躁，所以兩人都將「穩」字刺青刺在左手臂，他希望藉此不要在球場上緊張、亂了陣腳。

魏碩成早年喪母，姐姐從小就照顧魏碩成長大，他對她感念在心，如今升上一軍，姐姐非常興奮，並告訴他，「辛苦了，這是你應得的。」

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