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東奧模擬賽》最後關頭失誤還能奪冠 「證件妹」吳佳穎怎麼辦到的？

2020/08/07 18:47

「證件妹」吳佳穎。（記者吳孟儒攝）

〔記者吳孟儒／林口報導〕雖最後關頭射出7.9分的失常表現落居下風，「證件妹」吳佳穎展現十足抗壓力，以連3發破10分的高水準演出強拉尾盤，終以238.7分在模擬東京奧運對抗賽10公尺空氣手槍項目逆轉奪金。

吳佳穎去年在射擊世界盃印度新德里站射下銀牌，一併奪下10公尺空氣手槍的東京奧運資格，連兩屆成功叩關五環殿堂。原本現在她人應在東京比賽，因疫情影響先在台灣「揣摩」參加奧運的感覺，這次模擬賽決賽採4男、4女的對抗模式進行。

吳佳穎在決賽幾乎一路領先，豈料在淘汰賽出現7.9分的失誤，遭田家榛超車，她承認，自己當時也很緊張，「這幾乎是我在決賽出現的前3糟成績，最重要的還是有頂住壓力，畢竟過了就不要再去想。」

不過，吳佳穎無愧該項目的台灣霸主，最後關鍵3發都射破10分，從落後1分，到最後以1.4分的差距封后，田家榛則以237.3分鍍銀。

吳佳穎賽後也正面看待這次的失誤，並稱之為「上天的禮物」，「比賽前段有模擬奧運的情境，後面決賽的比賽張力也很夠，後面失手讓我發現自己的問題，都是之後練習得加強的目標。」

「證件妹」吳佳穎（中）在10公尺空氣手槍奪冠。（記者吳孟儒攝）

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