NBA》偶像科比簽名鞋激勵！ 太陽射手布克期許成就傳奇

太陽布克。（法新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕公認NBA復賽陪打的太陽，卻跌破眾專家眼鏡，接連爆冷扳倒各路強豪，當家射手布克（Devin Booker）毫無疑問是頭號功臣，職業生涯首度4連勝的他，賽後特地穿上象徵布萊恩（Kobe Bryant）精神的湖人隊黑T恤受訪，「來到迪士尼隔離園區，我每一戰都在鞋子寫上科比勉勵的話，每天我都會想起他兩、三次，甚至更多。」

年僅23歲的布克，從小就是布萊恩死忠粉絲，尤其2015年進入NBA，正好趕上「黑曼巴」告別賽季，能與兒時偶像在場上正面對決，更令他大受鼓舞，尤其Kobe退休前贈送一雙上頭寫著「成就傳奇（Be Legendary）」簽名鞋，布克就當成座右銘，年初偶像意外逝世後，他甚至把這句話刺青在右手臂，時時刻刻提醒自己，要勇敢在場上實踐科比的期許。

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太陽布克的球鞋上寫著「成就傳奇（Be Legendary）」。（法新社）

前役瘋狂絕殺強敵快艇，太陽隊友盧比歐（Ricky Rubio）就嘆說，布克的轉身腳步，讓人忍不住想起了布萊恩，而他也透露，如今每場都在球鞋寫著「Be Legendary」，「Kobe每天都與我同在！」

"Kobe's with me every day. You guys see what I put on my shoes with the 'Be Legendary.' It's a reminder." -Devin Booker pic.twitter.com/hXUVehuPYo — LakeShowYo （@LakeShowYo） August 6, 2020

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