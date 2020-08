NBA》偶像科比簽名鞋激勵！ 太陽射手布克期許成就傳奇

太陽布克。(法新社)

〔記者梁偉銘/綜合報導〕公認NBA復賽陪打的太陽,卻跌破眾專家眼鏡,接連爆冷扳倒各路強豪,當家射手布克(Devin Booker)毫無疑問是頭號功臣,職業生涯首度4連勝的他,賽後特地穿上象徵布萊恩(Kobe Bryant)精神的湖人隊黑T恤受訪,「來到迪士尼隔離園區,我每一戰都在鞋子寫上科比勉勵的話,每天我都會想起他兩、三次,甚至更多。」

年僅23歲的布克,從小就是布萊恩死忠粉絲,尤其2015年進入NBA,正好趕上「黑曼巴」告別賽季,能與兒時偶像在場上正面對決,更令他大受鼓舞,尤其Kobe退休前贈送一雙上頭寫著「成就傳奇(Be Legendary)」簽名鞋,布克就當成座右銘,年初偶像意外逝世後,他甚至把這句話刺青在右手臂,時時刻刻提醒自己,要勇敢在場上實踐科比的期許。

太陽布克的球鞋上寫著「成就傳奇(Be Legendary)」。(法新社)

前役瘋狂絕殺強敵快艇,太陽隊友盧比歐(Ricky Rubio)就嘆說,布克的轉身腳步,讓人忍不住想起了布萊恩,而他也透露,如今每場都在球鞋寫著「Be Legendary」,「Kobe每天都與我同在!」

"Kobe's with me every day. You guys see what I put on my shoes with the 'Be Legendary.' It's a reminder." -Devin Booker pic.twitter.com/hXUVehuPYo