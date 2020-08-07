籃球》HBL六隊要進行公益賽 7日至9日連續3天展開

高中籃球聯賽HBL球員有六隊要進行公益賽，在7至9日連續３天展開（記者蘇金鳳翻攝）

〔記者蘇金鳳／台中報導〕高中籃球聯賽HBL球員以球會友進行公益賽，在8月7至9日連續３天在青年高中體育館熱鬧舉行，這次參賽的隊伍，每一隊都是狠角色，全部都是108學年度全國高中男子甲級聯賽HBL的前八強球隊，包括去年（108學年度）的冠、亞軍、隊隊實力堅強。

由台中市政扶輪社發起，邀請14個扶輪社一同主辦合力打造的扶輪公益籃球賽，在明天至9日連續３天在青年高中體育館熱鬧舉行。

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這次參賽的球隊包括108學年度全國高中甲組聯賽HBL第一名的能仁家商、泰山高中（第二名）、東山高中（第四名）、光復高中（第五名）、高菀工商（第七名）、青年高中（第八名）等六隊。

這場賽事共有６所學校參加，主辦單位安排了６個慈善公益團體，並透過抽籤方式作一對一連結，依據與之連結的參賽隊伍所得的競賽名次，決定慈善公益團體受捐贈的金額。

並透過直播賽事將扶輪「根除小兒麻痺」（End Polio）及「行善天下」（Doing Good in the World）的理念讓更多人知道，結合青少年運動及慈善公益活動，讓弱勢團體能夠因為扶輪而打開更多的機會。

受益的慈善團體有台中光音育幼院、台中市立大里高中、熱愛生命文教基金會、阿尼色弗兒童之家、台中市私立慈馨兒少之家、牧羊人青少年關懷協會等6個公益團體。

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