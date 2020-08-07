NBA》湖人絕不想強碰他 小「里」飛刀領導力更令教頭激賞

拓荒者球星里拉德。（美聯社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕面對西部第3的金塊，里拉德（Damian Lillard）火力全開，瘋狂砍進11記三分彈，小「里」飛刀率拓荒者125：115取勝，離西部老八僅半場勝差，連沒打復賽的籃網主控汀維迪（Spencer Dinwiddie）都在個人推特說：「我不認為湖人會想在沒有布萊德利（Avery Bradley）情況下，季後賽首輪就強碰里拉德。」

里拉德此役繳出45分、12助攻、4籃板、3抄截，神鬼般演出讓他締造聯盟史上首見單場「45分、10助攻、10記三分球」達標的高難度紀錄，但拓荒者總教頭史托茲（Terry Stotts）認為，帳面上數據並非里拉德最厲害之處，無形領袖風範更讓人佩服，「當然，你很難不去注意得分和助攻這些數字，只是真正令人印象深刻的，是他今晚領導能力和對勝利的渴望。」

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小「里」飛刀的迷人魅力，連「大帝」詹姆斯（LeBron James）都曾多次點名青睞，從2017年在騎士時就想聯手，如今詹皇所處的湖人，更傳出多次招攬，只不過，這位28歲明星控衛早自2012年被拓荒者以第6順位選進後，就展現高度忠誠迄今，去年夏天雙方更已簽下4年1.96億美元（約61億台幣）的超級大約。

拓荒者球星里拉德。（法新社）

拓荒者總教頭史托茲。（美聯社）

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