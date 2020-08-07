MLB》費城人球迷「汽笛功」奏效 洋基教頭抗議了

Yankees manager Aaron Boone is apparently NOT a fan of the airhorn that Phillies' fans have outside the ballpark and complained. pic.twitter.com/tafCDeqLkZ — NBC Sports Philadelphia （@NBCSPhilly） August 6, 2020

〔記者倪婉君／綜合報導〕洋基今以4：5不敵費城人，教頭布恩在3局上結束後還出來向裁判抗議，但他抗議的對象不是對手，而是站在中外野入口處外的一群球迷，不滿他們用汽笛聲來干擾比賽。

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大聯盟今年受疫情影響未開放球迷進場，但一群自稱「流行粉小隊」（Fandemic Crew, 註：Fandemic創意來自流行病Pandemic一字）的費城人粉絲，從昨天雙重戰就成為不容忽視的力量，今天更讓布恩走出休息室抗議。

這群球迷雖然站在中外野入口大門的外面，但他們的汽笛聲大到讓布恩聽得很清楚，認為是一種干擾。布恩表示：「我們現在所處的環境，就像是在高爾夫球場的氛圍，球迷必須要在特殊的時機點保持安靜。」原來這群球迷都會在費城人投手投球的時候發出汽笛聲，用意似乎是在干擾洋基打者。

以今天情況來說，當費城人先發投手艾夫林在3局上就漂亮投出3上3下，因此布恩才會在該半局結束後，向裁判抗議場外球迷的汽笛聲，還一邊用手指著球迷方向。但對裁判來說，是不可能制止這群遠在450英尺外的球迷行為。

昨雙重戰首戰洋基以7：11不敵費城人，場外球迷甚至還打起鼓來，洋基投手蒙哥馬利就說：「昨天的鼓聲，真的很瘋狂。」洋基昨對費城人雙重戰取得1勝1敗，今天輸球後，本季3敗中就有2敗敗給費城人。

受到疫情影響，費城人的賽程也有調整，本季前17場就有16場是在主場進行，現在這群球迷也知道汽笛聲會讓對手不滿。美國《雅虎運動網》就表示，除非聯盟出面制止，不然之後球隊到費城比賽不必驚訝，一定會聽到汽笛聲響起。

洋基教頭布恩。（資料照，法新社）

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