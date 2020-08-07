中職》卜學亮開球 竟是「哈林哥」蹲捕接球

〔記者羅志朋／台中報導〕今起對樂天桃猿三連戰，中信兄弟在洲際主場舉行主題日「龍角散喉糖CHILL K歌」活動，今天首部曲邀請歌手蔡旻佑、卜學亮賽前開球，賽後兩人將在球場開嗓歡唱。

蔡旻佑（左二）、卜學亮（中）今天賽前開球。（中信兄弟提供）



今天卜學亮賽前開球，由兄弟總教練丘昌榮蹲捕接球，蔡旻佑接球捕手則是廖乙忠，由於丘昌榮長相與藝人「哈林」庾澄慶極為相似，過去卜學亮在綜藝節目與庾澄慶又是合作主持老搭檔，開球橋段相當有趣，覺得丘總長得像哈林嗎?

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卜學亮笑說，「難怪剛剛他們（球團工作人員）一直說是我老搭檔，沒先告訴我不知道，沒注意看，待會兒要更仔細看一下。」 隨後卜學亮冷不防丟出一句，「他（丘昌榮）應該保養得比老哈好啦，哈哈。」

卜學亮說，今天他有太多第一次，包括第一次來洲際球場，第一次在職棒比賽開球，待會兒賽後又是第一次在球場唱歌。

給自己開球打幾分呢?卜學亮說，大概8分（滿分10分）吧，只是希望可以做得更好，早一點到球場練習，應該就可以站在投手丘丟球，不過他太緊張了，所以只要把球丟到手套就好，不要太貪心。

33歲蔡旻佑說，高中很瘋棒球，班上大家都在看棒球比賽，同學還慫恿老師不要上課，讓大家看球賽，還會推派他這種乖乖牌跟老師溝通，今天有機會能在球場唱歌，覺得非常特別，很好玩，在球場開球更是非常特別的經驗，畢竟不是每個人都可以這樣子，覺得很珍惜。

去年兄弟主場也有辦歌唱活動，捕手高宇杰高唱蔡旻佑的歌曲「我可以」，蔡旻佑表示，聽到職業球員唱他的歌是非常奇妙的經驗，特別是高宇杰在飆高音時，簡直是用盡生命力量來唱，去年的演出100分，快要變成歌手了，「但不要來搶我飯碗。」

蔡旻佑（左）、卜學亮（右）今天賽前開球。（中信兄弟提供）

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