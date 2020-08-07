晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由體育
體育首頁 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
首頁 棒球 中職

中職》卜學亮開球 竟是「哈林哥」蹲捕接球

2020/08/07 20:30

〔記者羅志朋／台中報導〕今起對樂天桃猿三連戰，中信兄弟在洲際主場舉行主題日「龍角散喉糖CHILL K歌」活動，今天首部曲邀請歌手蔡旻佑、卜學亮賽前開球，賽後兩人將在球場開嗓歡唱。

蔡旻佑（左二）、卜學亮（中）今天賽前開球。（中信兄弟提供）

今天卜學亮賽前開球，由兄弟總教練丘昌榮蹲捕接球，蔡旻佑接球捕手則是廖乙忠，由於丘昌榮長相與藝人「哈林」庾澄慶極為相似，過去卜學亮在綜藝節目與庾澄慶又是合作主持老搭檔，開球橋段相當有趣，覺得丘總長得像哈林嗎?

卜學亮笑說，「難怪剛剛他們（球團工作人員）一直說是我老搭檔，沒先告訴我不知道，沒注意看，待會兒要更仔細看一下。」 隨後卜學亮冷不防丟出一句，「他（丘昌榮）應該保養得比老哈好啦，哈哈。」

卜學亮說，今天他有太多第一次，包括第一次來洲際球場，第一次在職棒比賽開球，待會兒賽後又是第一次在球場唱歌。

給自己開球打幾分呢?卜學亮說，大概8分（滿分10分）吧，只是希望可以做得更好，早一點到球場練習，應該就可以站在投手丘丟球，不過他太緊張了，所以只要把球丟到手套就好，不要太貪心。

33歲蔡旻佑說，高中很瘋棒球，班上大家都在看棒球比賽，同學還慫恿老師不要上課，讓大家看球賽，還會推派他這種乖乖牌跟老師溝通，今天有機會能在球場唱歌，覺得非常特別，很好玩，在球場開球更是非常特別的經驗，畢竟不是每個人都可以這樣子，覺得很珍惜。

去年兄弟主場也有辦歌唱活動，捕手高宇杰高唱蔡旻佑的歌曲「我可以」，蔡旻佑表示，聽到職業球員唱他的歌是非常奇妙的經驗，特別是高宇杰在飆高音時，簡直是用盡生命力量來唱，去年的演出100分，快要變成歌手了，「但不要來搶我飯碗。」

蔡旻佑（左）、卜學亮（右）今天賽前開球。（中信兄弟提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。