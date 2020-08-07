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中職》生涯第150場先發奪勝投 卻是王溢正煎熬的一年

2020/08/07 22:17

王溢正7局失1分好投，今年對兄弟沒輸過。（記者廖耀東攝）

〔記者羅志朋／台中報導〕今天中信兄弟對樂天桃猿之戰，桃猿先發投手王溢正表現威風八面，投7局僅被擊出4支零星安打，失1分拿下本季第7勝和單場MVP，最終桃猿以4:1擊敗兄弟，桃猿奪3連勝，兄弟苦吞本季球隊最長4連敗。

桃猿奪3連勝。（記者廖耀東攝）

2局下兩出局後陳文杰獲得四壞保送，江坤宇擊出右外野方向強勁飛球，眼見詹智堯有機會接到這球，沒想到球擦過他手套形成三壘安打，王溢正全場就掉這1分。

王溢正表示，今天變化球進壘點還不錯，有效壓制對方打者，其實一開始身體還在找感覺，後面漸入佳境。桃猿教頭曾豪駒盛讚王溢正，在日前傷癒復出後，今天是王溢正所投最好的一場比賽，身體狀況也不錯。

王溢正坦言，今年身體狀況其實不佳，原本右腹斜肌受傷，後來換成肩膀不舒服，再來輪到腰傷，「我想了解它（傷痛），但它不想讓我了解，不能找理由，只能努力想辦法調整。」

值得一提的是，這是王溢正生涯第150場先發，現役僅次於潘威倫的319場、羅力的188場先發，歷年排名第九，距陳義信的156場先發已不遠，王溢正指出，他專注在投球工作，沒想太多，只要穩定出賽投球，紀錄里程碑自然而然就會來。

以資深投手視角來看，王溢正認為，今年看到很多年輕本土投手輩出，好比說黃恩賜、翁瑋均、陳仕朋都投得很好，希望未來能有更多好投手冒出頭。

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