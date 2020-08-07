動滋券》破百萬民眾順利領券 週六父親節開始使用

體育署推出400萬份、面額500元的「動滋券」電子錢包，自8月6日開放領券，近兩天共有101萬4千餘人的中籤者順利領券。（資料照，記者塗建榮攝）

〔記者梁偉銘／台北報導〕體育署推出400萬份、面額500元的「動滋券」電子錢包，自8月6日開放領券，統計至8月7日下午4時30分為止，近兩天共有101萬4千餘人，已逾四分之一的中籤者順利領券。明天適逢八月八日父親節，上午10時起民眾可持動滋券電子錢包二維條碼（QR Code），到合作業者店家消費抵用，使用期限至明年1月31日截止。

動滋券可使用於運動場館、參加體育活動、觀賞運動賽事、購買運動用品等，消費者臨櫃結帳時出示動滋券QR Code，並輸入中籤者身分證號末三碼，即可抵用。體育署提醒，動滋券QR Code經合作業者掃碼完成消費抵用後，僅提供換貨處理，不得退費或易換現金，購買前應確認消費品項再進行抵用。商品價格如果高於使用金額，差額部份需再繳現金或以其他支付工具支付，並可搭配振興三倍券使用。

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至於「動滋網」合作業者，皆為符合 《運動產業發展條例》第4條所涵蓋的運動事業，包括職業或業餘運動業、運動休閒教育服務業、運動傳播媒體或資訊出版業、運動表演業、運動旅遊業、電子競技業、運動博弈業、運動經紀、管理顧問或行政管理業、運動場館或設施營建業、運動用品或器材製造、批發及零售業、運動用品或器材租賃業、運動保健業，目前已有超過5千7百多家的合作業者登錄上架。民眾若有「動滋券」使用相關問題，可於每日08：30至18：30聯繫客服專線（02）-7700-7799、0916-617799，或上「動滋網」（500.gov.tw）查詢。

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