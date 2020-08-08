「我是運動創業家」頒獎典禮 2020臺灣運動產業博覽會榮耀登場

教育部體育署副署長王水文（中）及全民組組長（呂忠仁右）邀請大家一起加入「i運動大使團」體育運動志工的行列。（官方提供）

〔體育中心／綜合報導〕體育署今在臺北松山文創園區的「2020臺灣運動產業博覽會」舉辦第5屆「我是運動創業家」頒獎典禮。

今年為強化運動產業發展核心，將競賽主題改制以運動推廣為核心的「社會創新組」及以商業發展為核心的「商業營運組」，並提供入圍團隊市場測試獎金，今天共頒發新臺幣118萬元獎金給予10組得獎團隊，現場也展示已經成功創業的團隊簡介，讓參與者一起感受我是運動創業家的創業歷程。

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本屆競賽總共吸引107組（社會創新組71組、商業營運組36組）報名參加，經過多隊角逐後，最終各自選出10組團隊，社會創新組「GWO社團法人台灣外籍工作者發展協會-外籍移民工足球聯盟」以提供營運網路平臺，促進外籍移民足球資源共享等概念，勇奪冠軍，而以社會企業的形式提供零收費賽事安全服務的「醫護鐵人」及提出以獨木舟運動改善妥瑞氏症患者的「獨木舟日常」分別獲得亞軍及季軍殊榮。

在商業營運組部分「Uniicube」以雲端共用的光影律動健身課程系統獲得冠軍榮銜，而以擊劍教育國際交流提供體驗課程的「繁星教育starryfencing」獲得亞軍，以極限單車教學平臺為議題的「CHIAOLLENGE」獲得季軍，本屆也特別邀請向上運動股份有限公司-李啟賓執行長，以其自身經驗分享對於創新築夢的看法，鼓勵青年勇於挑戰創業，為運動產業帶來改變的力量。

體育署為持續厚植運動產業新創業者競爭實力，自第1屆舉辦迄今有23組團隊創業成功，為鼓勵運動新創事業帶動運動健康活力、增值運動產業實力、展現運動城市魅力及培養運動人才能力，在未來也將持續肩負運動產業新創業者的輔導任務，創造運動產業就業機會，擴大產業競爭實力。

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