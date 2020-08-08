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NBA》贏湖人後就沒電了？雷霆遭灰熊痛宰

2020/08/08 08:43

灰熊D.布魯克斯拿下22分，全場最高。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕西區第八的曼菲斯灰熊在恢復比賽後，表現並不理想，8月1日起苦吞四連敗。但美國時間7日賽事對上雷霆一役，灰熊火力徹底爆發以121:92大勝，獲得復賽後首勝。

第一節雷霆表現強勢以37:25領先，但第二節就被灰熊以23:38翻盤。比賽進入下半場，雷霆愈發無力，三、四節竟總共只得32分。反觀灰熊進攻火燙，第三節豪取32分，第四節仍不減攻勢，比賽剩一分半時更將分數拉開到全場最大的31分，最後就以29分壓垮隊手。

灰熊全場投籃命中率超過五成，六人得分上雙。D.布魯克斯（Dillon Brooks）獲得22分全隊最高，瓦倫丘納斯（Jonas Valanciunas）與莫蘭特（Ja Morant），皆拿到十九分，還分別抓下11個籃板、送出9次助攻。

與週三19分力退湖人的表現相比，雷霆此役就像是完全不同的球隊。命中率僅35.1%。先發五人中出手最多次的亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander），卻只有23%命中率的慘澹成績，獲得10分。得分最高的仍然是老大哥保羅（Chris Paul），共計17分5籃板5助攻。

亞歷山大本場命中率奇慘，13投只中3拿下10分。（美聯社）

這一戰讓灰熊免於被拓荒者追平，力保排名不失，下一戰他們要面對東區第二、近況火燙含停賽前例行賽拿下七連勝的多倫多暴龍隊。

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