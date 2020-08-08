日職》震撼彈！軟銀最強守護神將再次動刀 正式宣布退休

軟銀洋投沙法提宣布退休。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕軟銀39歲洋投沙法提（Dennis Sarfate）因右髖關節傷勢復發，近日返美接受檢查，他昨在臉書透露將再次動刀，同時拋出震撼彈，宣布將正式退休、結束美、日職合計20年的職棒生涯。

沙法提2001年獲釀酒人第9輪選秀進入職棒，2006年登上大聯盟，先後陸續效力太空人、金鶯，在美職留下5勝4負、防禦率4.53的成績後於2010年底與廣島鯉魚隊簽約。在廣島隊效力兩季後，沙法提先轉戰西武獅、並在2014年加盟軟銀，2015年至2017年完成洋聯救援王三聯霸，其中2017年更以單季54次救援成功刷新日職紀錄，同年也一舉奪得洋聯年度MVP、日本大賽MVP。

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沙法提2018年初與軟銀隊簽下3年20億日圓的延長合約，合約效期至2021年球季，不過隨後就因傷所苦，2018年因右髖關節手術、整季僅出賽6場，近兩年在一軍更是一球未投。沙法提近日傳出右髖關節傷勢復發、必須返美檢查，他昨在個人臉書證實必須進行髖關節置換手術，同時宣布未來不會再重返賽場，總計在日職8年累積234次救援成功，為外籍球員史上第一，聯盟則為史上第五。

沙法提寫道，2018年接受結束後，原以為回歸不難，但兩年過去、各種方法都試過了，現在仍必須再進行手術，「雖然令人吃驚，但打球打了20年這件事同樣讓我感到驚訝，我快40歲了，能夠有機會靠打球維生，其實擁有最棒的工作。現在上帝會給我更好的安排，雖然有點沮喪、驚訝和緊張，但現在我最主要還是充滿感激之情，謝謝上帝讓我有機會在美國打球十年、然後帶我太平洋、來到第二個家──日本。我會非常想念日本的。」

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