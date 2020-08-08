NBA》爵士多位主力高掛免戰牌 馬刺成功終止連敗

D.懷特拿下全隊最高的24分，幫助球隊中止二連敗。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕馬刺前兩戰都以個位數分差吞敗，6日比賽更是在末節慘遭金塊逆轉。今日爵士包括射手波丹諾維奇（Bojan Bogdanovic）在內，多位先發主力高掛免戰牌，馬刺沒有錯放機會，以119：111小幅優勢擊敗爵士收下勝利。

第一節剛開始，馬刺以8:5獲得領先後，就沒有再把優勢讓出過，最大領先曾來到16分，雖然爵士在第三節也有一度將比分追近只剩5分差，但馬刺全場仍一路領跑到最後。整場爵士的三分球表現跟籃板數據優於馬刺，但馬刺憑藉五成命中率以及更少的失誤，成功擊退勁敵。

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馬刺隊本場共計64分是在禁區內拿下，博爾特（Jakob Poeltl）賽後受訪時提到：「我知道他們的防守球員會跟緊我們的射手群，這使得禁區裡有更多空間讓我發揮。」比賽中他也頻繁使用擋拆並進攻籃下，替球隊創造優勢。

馬刺以D.懷特（Derrick White）總共拿下24分，為全隊最高。博爾特也拿下19分並抓下10籃板。馬刺全隊6人得分突破雙位數，髮型酷炫的沃克（Lonnie Walker IV）與蓋伊（Rudy Gay）都得14分，替球隊拿下渴求的一勝。

爵士克拉克森在得分能力上依舊展現板凳暴徒性格，上場24分鐘就拿到24分。同是板凳出發的布萊德利（Tony Bradley），得15分抓下11次籃板，但球隊還是無奈輸球，摩根（Juwan Morgan）更在進攻時受傷，不得不退場休息。

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