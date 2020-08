NBA》違規招募太陽一哥？ 「追夢綠」一席話恐惹上大麻煩

太陽一哥布克。(資料照,美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕對於勇士隊而言,這個球季可以說是相當難熬,本季拿下15勝50敗的灣區大軍,淪為全聯盟墊底,與這幾年叱吒風雲形成強烈對比,但他們當家前鋒「追夢綠」格林(Draymond Green)仍相當活耀,不過日前在《TNT》客串評論員,一席疑似招募太陽一哥布克(Devin Booker)的言論,恐怕會為他帶來不小的麻煩。

被公認陪打的太陽,挾著爆冷扳倒西岸強權快艇餘威,當家射手布克與狀元中鋒艾頓昨聯手海灌43分,痛宰同樣3連勝的溜馬,太陽4連勝,意外成為重啟後唯一不敗勁旅,布克不但終於贏來職業生涯首度4連勝,生涯已200次單場至少20分,成為聯盟史上第6年輕達標球星。

NBA復賽如火如荼開打,但與本季僅拿下15勝50敗、早早遭淘汰的勇士無關了,不過「追夢綠」格林近日受邀擔任《TNT》評論嘉賓,當談近期表現出色的布克時,格林竟語出驚人的表示,他認為布克應該要離開太陽,去一直能贏球的球隊。

「看到布克打得那麼好,太陽隊打得那麼好,感覺很棒,但是拜託讓我的好兄弟(布克)離開鳳凰城吧!」格林在談到近期太陽4連勝時說道,「(在太陽隊)對他沒有任何好處,對他的職業生涯也沒有幫助,我希望我的好兄弟能去一個讓他一直打出很棒的表現並且都能贏球的地方。」

說完格林還搞笑對一起擔任節目來賓的曾效力過太陽的退役球星「惡漢」巴克利(Charles Barkley)道歉,「抱歉,我知道你在鳳凰城打過球,但是我得說那裡對他(布克)的職業生涯並不好,他需要換一個地方。」

而主持人強森(Ernie Johnson)馬上就插嘴詢問格林「你這是在違規招募嗎?」不過格林還是一派輕鬆地聳聳肩,回答「也許喔。」

