NBA》對「甜瓜」讚不絕口 拓荒者一哥嘆：上季有他能進總決賽

安東尼。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕昨拓荒者面對西部第3的金塊，一哥里拉德（Damian Lillard）火力全開帶領下，擊敗強敵金塊，離西部第八僅剩0.5場勝差，昨天瘋狂砍進11記三分的里拉德在受訪時不居功，反將功勞全歸給「甜瓜」安東尼（Carmelo Anthony），甚至感嘆地表示，若上季陣中就有甜瓜，他們去年絕對能殺進總冠軍賽。

進入「泡泡聯盟」以來，拓荒者表現不俗，昨擊敗金塊後復賽取得了3勝1負的戰績，晉級季後賽機會相當濃厚。而拓荒者戰績反彈，本季加盟、打出自己生涯第二春的老將「甜瓜」安東尼功不可沒，當家球星里拉德受訪時就特地盛讚安東尼的表現。

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「安東尼三年前就應該來開拓者了，我們過去就一直嘗試能夠得到他，」里拉德說道，「我覺得，如果上季他就在球隊的話，我們是可以殺入總決賽的！」

安東尼在2017季離開尼克來到雷霆，與衛斯特布魯克（Russell Westbrook）、喬治（Paul George）組「三巨頭」成效不佳，之後轉戰火箭也無法融入球隊，在2018年11月8日之後就未出賽，陷入長達一年的「失業人生」，直到去年11月才以一紙非保障底薪合約加盟拓荒者。

35歲的「甜瓜」身手仍就了得，中距離跳投、三分接球投射及低位單打仍具相當威脅性，效力拓荒者50場比賽，貢獻15.2分、6.3籃板，僅次於里拉德（Damian Lillard）及麥考倫，成為球隊第三得分點，還在多場比賽中用關鍵的得分拯救球隊，球團也將他合約轉為保障合約。

拓荒者一哥里拉德（右）盛讚安東尼（左）。（資料照，美聯社）

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