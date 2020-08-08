MLB》洋基慘遭光芒完封 輪值卻有好消息

田中將大5局無失分。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕洋基今作客光芒主場，鑽石打線慘遭塞揚王牌史奈爾（Blake Snell）在內的投手群封鎖、嚴重熄火，終場以0：1遭到完封，不過賽後仍有好消息，今天先發投手田中將大傷後回歸的第二場比賽狀況不俗，主投5局僅被敲1支安打、未失分。

雙方今上演投手戰，兩隊都各僅擊出2支安打，8局洋基第二任後援投手奧塔維諾（Adam Ottavino）控球出問題，單局出現2次保送、外加1次暴投，光芒靠著代打培瑞茲（Michael Perez）的高飛犧牲打拿下寶貴1分，終場以1：0獲勝。

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洋基雖慘遭同區勁敵完封，不過並非沒有好消息，日籍投手田中將大遭強襲球擊中頭部後，本月1日首度出賽僅投2.2局就失2分退場，今再度登板、表現顯著提升，先發5局僅被敲1安、無失分，送出5K。

田中今天賽後提到，對自己的控球非常滿意，無論直球與變化球都能控到想要的位置，而他今天的表現也為球團注入一劑強心針；事實上，洋基先發輪值本季成績並不理想，只有王牌柯爾（ Gerrit Cole）的表現堪稱穩定，今日賽前團隊先發防禦率高達5.44，牛棚防禦率僅3.31，落差不小。所幸這位日籍強投在傷癒復出後表現倒吃甘蔗，帶來及時雨。

史奈爾主投3局飆5K無失分。（USA TODAY Sports）

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