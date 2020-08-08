MLB》狂掃19支安打 金鶯完封國民寫紀錄

金鶯先發米隆6局壓制國民打線，奪得本季首勝。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕前一戰擊出4支全壘打還是吞敗的金鶯今天不讓了，先發投手米隆（Tommy Milone）投六局，只被敲出三支安打沒有失分，金鶯終場成功11:0完封國民，並打破一項大聯盟紀錄。

去年金鶯共吞下108場敗仗，國民則是世界大賽冠軍。這場完封勝也打破大聯盟史上單季百敗以上球隊，面對衛冕冠軍時的最大比分的完封勝紀錄。

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The @Orioles, who lost 108 games last season, blanked the defending champion Nationals 11-0 tonight.



That's the largest shutout win by a team off a 100-loss season against a defending World Series champion in MLB history.#Birdland — Stats By STATS （@StatsBySTATS） August 8, 2020

作客華盛頓的金鶯開賽攻勢來得迅速，一局上第二棒桑坦德（Anthony Santander）擊出安打上壘，並靠著鷹俠（Jose Iglesias）的二壘安打回到本壘先馳得點。接著2、4兩局都有分數進帳。

第六局努內茲（Renato Nunez）連兩日開轟，一發三分彈與隨後隊友的二壘安打，單局4分繼續重創國民。7局上金鶯繼續靠著滾地球、高飛犧牲球與安打，擴大比分領先至11:0。

努內茲近期手感火燙，兩戰三轟五打點。（今日美國）

金鶯全場擊出19支安打，反觀國民打線靜悄悄只有四支安打。金鶯先發左投米隆（Tommy Milone）此戰表現神勇，主投6局僅被敲三安。接替的拉金斯（Travis Lakins）與赫斯（David Hess）皆順利守成。

國民先發投手桑契斯（Anibal Sanchez）本季先發兩場都吞下敗投，這場5.1局被打10支安打，失掉5分全是自責分，防禦率上漲至7.84。接替的哈波（Ryne Harper）也沒能逃過金鶯毒手，只解決兩個人就挨轟丟掉3分。

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