MLB》狂掃19支安打 金鶯完封國民寫紀錄

金鶯先發米隆6局壓制國民打線,奪得本季首勝。(美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕前一戰擊出4支全壘打還是吞敗的金鶯今天不讓了,先發投手米隆(Tommy Milone)投六局,只被敲出三支安打沒有失分,金鶯終場成功11:0完封國民,並打破一項大聯盟紀錄。

去年金鶯共吞下108場敗仗,國民則是世界大賽冠軍。這場完封勝也打破大聯盟史上單季百敗以上球隊,面對衛冕冠軍時的最大比分的完封勝紀錄。

