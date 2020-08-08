MLB》到底多討厭隊友？「Z魔神」今先發坐觀眾席引熱議（影音）

Zack Greinke must really hate his teammates pic.twitter.com/efuA8zQaEA — The Rickey Henderson of Blogs （@RickeyBlog） August 8, 2020

〔體育中心／綜合報導〕太空人強投葛蘭基（Zack Greinke）以個性古怪聞名，他今擔任與遊騎兵之戰的先發投手，輪到隊友攻擊時不回休息區，而是與人型立牌一起坐在球場的觀眾席，也讓網友戲稱「他一定很討厭隊友。」

官網記者Brian McTaggart今在報導中提到，由於今年不開放觀眾進場，投手群坐在觀眾席並不罕見，不過通常是輪休的投手才會這麼做，當天登板的先發投手一般還是會坐回休息區，「如果有哪個先發投手這麼做，就是葛蘭基了，他一向如此特立獨行。」

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葛蘭基今主投6局僅被敲5安、飆出5K無失分，雖繳出優質先發但無緣勝投，太空人與運動家一路鏖戰至13局，最後運動家游擊手希米恩（Marcus Semien）在13局下敲出再見安，以3：2帶走勝利。運動家是本季最擅長向對手說再見的球隊，目前14場比賽已出現3次，其他29隊沒有1隊超過1次。

葛蘭基坐在觀眾席。（美聯社）

運動家本季第三度向對手說再見。（USA TODAY Sports）

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