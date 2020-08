NBA》慶祝恩比德推個人戰靴 柯瑞神模仿「同事」網友笑翻（影音）

恩比德推出個人第一代專屬戰靴。(圖片取自推特)

〔體育中心/綜合報導〕費城七六人當家中鋒恩比德(Joel Embiid)2018年和知名球鞋品牌簽下一紙5年代言合約,而近期恩比德推出個人專屬戰靴,和他為同品牌代言人的勇士一哥「萌神」柯瑞(Stephen Curry)今在社群媒體上傳一段影片,維妙維肖模仿恩比德上籃跟慶祝動作,用另類方式為「同事」慶祝。

恩比德先前加入柯瑞,與Under Armour簽下5年代言合約,也讓他成為目前身價最高的中鋒球員,也打破「中鋒不賣鞋」的刻板印象。為了慶祝恩比德推出第一代個人專屬戰靴,稍早勇士球星柯瑞在推上傳一段模仿他的影片。

請繼續往下閱讀...

影片中接球到虛晃、禁區的轉身上籃,加上進球後恩比德獨特的招牌慶祝方式,柯瑞都能原汁原味地完美呈現,維妙維肖的模仿也讓網友全笑瘋,大呼萌神的模仿實在太到位。

Steph with a spot-on impression of Joel Embiid



[via @StephenCurry30] pic.twitter.com/muV5b4sLR7