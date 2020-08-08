MLB》馬林魚推奇兵先發 力退大都會拿下6連勝

梅西亞。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕在與金鶯四連戰橫掃對手後，馬林魚繼續高歌猛進來到紐約作客，推出新秀梅西亞（Humberto Mejía）先發，初登板表現不俗，送出六張老K，加上牛棚接力守成，最終以4:3擊敗大都會，拿下6連勝。

馬林魚捕手塞維里（Francisco Cervelli）今天4支1，唯一一支安打就是決定比賽的重要一擊。二局上一二壘有人時，他相中大都會先發瓦卡（Michael Wacha）投出腰帶高度的好球，直接推出右外野大牆，幫助球隊獲得領先，後來隊友再打下一分，單局奪4分奠定勝基。

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大都會一壘手史密斯（Dominic Smith），下半局馬上做出回應。把馬林魚先發投手的94英哩直球扛出全壘打大牆，幫球隊先追回一分。後續打線也有攻勢再拿兩分追至4:3一分落後，但最後仍被對面投手車輪戰壓制。

馬林魚本場出動六位投手輪番上場，新秀梅西亞2.1局投球被打兩支安打，其中一支是全壘打，失掉一分，但送出多達六次三振。他上一次出賽是去年的8月9日，且當時還只是高階1A的投手。時隔一年，他就站上大聯盟舞台。

後續馬林魚使用牛棚車輪戰，8局下James Hoyt、Richard Bleier雖遇上一陣亂流，各失1分讓比賽只剩一分差，不過隨後球隊緊急推派文森（Nick Vincent）上場滅火，他也不負眾望，成功化解危機。

瓦卡先發五局送出九次三振被敲六安，挨一轟失四分皆為自責分，但隊友反攻失敗無法解套，只能吞下敗投。而大都會後面接替投球的三任中繼投手都沒有丟分。

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