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韓職》為進軍大聯盟做準備？英雄隊明星游擊手1舉動引關注

2020/08/08 11:50

英雄隊游擊手金河成。（資料照，記者黃志源攝）

〔體育中心／綜合報導〕南韓媒體今天報導，現年25歲的Kiwoom英雄隊明星游擊手金河成日前已與美國知名體育經紀公司「ISE Baseball」簽約、成為旗下球員，進軍大聯盟意圖濃厚。

金河成是南韓國家隊常客，2015年起連5年入選明星賽，並在2018、19年完成游擊金手套二連霸，上季繳出打擊率3成07、19轟的成績，已多次表達想要挑戰大聯盟的決心。

金河成將在本季結束後獲得入札資格，獲得英雄隊同意後就能提出申請，或者也能等到2021年球季結束後再以自由球員身分赴美。

韓媒《STN Sports》今獨家報導金河成與「ISE Baseball」簽約的消息，他也是這家經紀公司旗下第一位南韓球員，明顯已經開始為旅美生涯做準備。

退役名將包括洋基守護神李維拉（Mariano Rivera）、紅襪強打「老爹」歐提茲（David Ortiz）都曾是「ISE Baseball」旗下球員，現役選手則有韋蘭德（Justin Verlander）、卡布雷拉（Miguel Cabrera）等人，另外日本旅美球員如松坂大輔、上原浩治、川崎宗則也都曾是這家經紀公司的球員，金河成顯然已為日後重要的談約過程找來最有力的後盾。

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