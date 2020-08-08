NBA》鵜鶘贏球巫師確定遭淘汰 東部季後賽8隊出爐！

鵜鶘今贏球淘汰巫師，東部季後賽8強也都出爐。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕NBA復賽持續開打，今紐澳良鵜鶘「怪物狀元」Z.威廉森（Zion Williamson）雖然輪休缺陣，不過靠著手感火燙的J.哈勒戴（Jrue Holiday）豪取單場最高28分帶領下，以118：107擊敗巫師，輸球後巫師確定成為復賽第一支無緣季後賽的球隊，東部季後賽名單也抵定。

Z.威廉森今輪休，巫師靠內線發揮得宜，在上半場打完還以65：54雙位數領先鵜鶘，不料易籃後場上卻風雲變色，打到第三節中段，巫師突然迷航、陷入得分荒，整整6分多鐘只拿下4分，反觀J.哈勒戴挺身而出轟下11分，鵜鶘火力全開轟出28：6的攻勢，直接接管比賽，最末節巫師也無法有效串連攻勢，終場就以11分之差吞敗。

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J.哈勒戴繳出單場最高28分、6助攻，英葛蘭（Brandon Ingram）繳出17分5籃板、瑞迪克（JJ Redick）也有15分進帳，菲佛斯（Derrick Favors）則是拿下12分、10籃板「雙十」成績單。

巫師則由八村壘拿下23分表現最為亮眼，T.布萊恩（Thomas Bryant）22分，T.布朗（Troy Brown Jr.）也拿下20分10籃板，然而雖然華盛頓大軍全隊3人得分破20，不過板凳表現明顯不如鵜鶘的巫師隊最後仍無力回天。

而巫師吞敗後，也成為復賽後第一支無緣季後賽的隊伍，還讓另一地輸球的魔術搶下東部最後一張季後賽門票，如此一來，東部季後賽名單也抵定，殺進季後賽的8支球隊分別是公鹿、暴龍、塞爾提、熱火、溜馬、七六人、籃網以及魔術。

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