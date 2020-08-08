MLB》大谷翔平單場慘吞3K 還在打擊區上跳舞？（影音）

〔體育中心／綜合報導〕天使今作客遊騎兵主場，昨開轟的大谷翔平今不但熄火、還單場吞下3K，天使終場就以3：4一分之差敗下陣來。

天使今首局就靠著楚奧特（Mike Trout）的2分砲先馳得點，2局下遊騎兵捕手（Robinson Chirinos）的高飛犧牲打，讓比賽回到1分差；4局上天使攻勢再起，一樣由捕手建功，史塔西（Max Stassi）在得點圈有人的情況下、敲出帶有1分打點的安打，再度將比分拉開為3：1。

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然而天使先發坎寧（Griffin Canning）在4下出現狀況，先被佛雷澤（Todd Frazier）敲安、隨後保送W.卡胡（Willie Calhoun），加上隊友守備又不幫忙，讓凱納法利法（Isiah Kiner-Falefa）靠著失誤上壘，滿壘之際先保送奇里諾斯失掉1分，好不容易穩下陣腳解決1個人次，在牽制二壘時卻發生致命失誤，白白送掉1分、讓對手追平，坎寧退場後，繼任投手邁爾斯（Mike Mayers）又在滿壘時刻投出觸身球，遊騎兵不費吹灰之力就拿到此戰的致勝分。

天使打線今敲出7支安打、比對手還多出2支，不過單場發生3次失誤、種下敗因，本季投球確定關機的大谷，昨開轟今卻完全熄火，4打數吞下3K，賽季打擊率僅1成47。

不過大谷本場比賽倒是有其他亮點，他在7局面對遊騎兵中繼投手吉博特（Ian Gibaut）時，2好1壞後投手投出一顆87英哩挖低瓜的變速球，大谷為閃躲球在打擊區上高舉雙手跳了幾下，逗趣畫面在社群引發討論。

大谷翔平今單場吞下3K。（美聯社）

坎寧吞下本季第2敗。（法新社）

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